Пенсіонерам варто бути уважними зі стажем: росія вийшла з міжнародного договору, чим це загрожує

На виплати пенсій впливає не лише внутрішнє, а й міжнародне законодавство

Поки в Україні планують запуск накопичувальної пенсії, у росії відмовилися від пенсійної угоди, підписаної з Україною та країнами СНД після розвалу СРСР. Відповідно до неї рахувався загальний стаж, зароблений за Союзу. Громадяни з цих країн при переїзді до росії не зможуть отримувати нормальну пенсію, якщо вони не мають стажу в рф. Стаж, отриманий в одній із країн-учасниць договору — Білорусі, Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Молдові, Таджикистані, Туркменістані, Україні, Узбекистані. — не враховуватиметься.

Як зазначає "Соціальна інформаційна платформа", збережуться лише ті пенсії, які було призначено за договором раніше. У росії заявили, що планують договори з окремими країнами та перехід на пропорційну систему виплат, коли кожна країна виплачує пенсію за стаж, набутий на її території.

Для російських пенсіонерів, які переїхали в Україну, ситуація поки хитка — Україна з договору не вийшла. Але чи враховуватиметься російський стаж невідомо. Зміни у законодавстві з питань підрахунку страхового стажу та зарплати для людей, які працювали в росії, ще обробляються.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українським пенсіонерам з першого жовтня підняли пенсії, а з першого грудня очікується чергове підвищення. Для тих, хто ще не отримує пенсійних виплат, але йому цікавий розмір майбутнього доходу — таку можливість передбачили у Пенсійному фонді.