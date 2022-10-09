Пенсионерам стоит быть внимательными со стажем: россия вышла из международного договора, чем это грозит

На выплаты пенсий влияет не только внутреннее, но и международное законодательство

Пока в Украине планируют запуск накопительной пенсии, в россии отказались от пенсионного соглашения, подписанного с Украиной и странами СНГ после развала СССР. Согласно ему считался общий стаж, заработанный при Союзе. Граждане из этих стран при переезде в россию не смогут получать нормальную пенсию, если у них нет стажа в рф. Стаж, полученный в одной из стран-участниц договора — Белоруси, Армении, Казахстане, Киргизстане, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Украине, Узбекистане. — учитываться не будет.

Как отмечает "Социальная информационная платформа", сохранятся только те пенсии, которые были назначены по договору ранее. В россии заявили, что планируют договора с отдельными странами и переход на пропорциональную систему выплат, когда каждая страна выплачивает пенсию за стаж, приобретенный на ее территории.

Для российских пенсионеров, переехавших в Украину, ситуация пока шаткая — Украина из договора не вышла. Но будет ли учитываться российский стаж неизвестно. Изменения в законодательстве по вопросам подсчета страхового стажа и зарплаты для людей, работавших в россии еще обрабатываются.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинским пенсионерам с первого октября подняли пенсии, а с первого декабря грядет очередное повышение. Для тех, кто еще не получает пенсионные выплаты, но ему интересен размер будущего дохода — такую возможность предусмотрели в Пенсионном фонде.