Придется выбирать: какую пенсию можно потерять, выйдя на работу

Право на пенсию при работе человек теряет в единственном случае в законодательстве

Многие украинцы имеют право выйти на пенсию досрочно — через работу на опасных предприятиях или благодаря выслуге лет. Но с последним вариантом стоит быть внимательным — если пенсионер загрустит дома и решит вернуться на прежнее место работы, пенсию он не будет получать.

Как отмечают в "Социальной информационной платформе", для того чтобы назначили пенсию за выслугу лет, человек должен быть уволен с той работы, которая дает такое право. Если человек возвращается на работу, которая дает право на вид пенсии, то выплат не будет.

Они прекращаются на весь период работы на этом посту. Следует заметить — пенсия по выслуге лет может быть назначена до наступления пенсионного возраста. Но даже после преодоления возрастного рубежа работать на должностях и одновременно получать пенсию по выслуге лет на ней нельзя.

Добавим, что "Телеграф" сообщал о бонусе в размере 10 пенсий для тех, кто не ушел на пенсию по выслуге лет, а остался работать. Для того чтобы получить выплату должно совпасть несколько условий. Пенсионерам, которые все же решили устроиться на работу вместо получать пенсию по выслуге, сообщить в Пенсионный фонд нужно в десятидневный срок.