Пенсию повысили или нет: простой способ проверить, не выходя из дома
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В отделение Пенсионного фонда для этого идти совсем не обязательно
В Украине с 1 октября состоялся плановый перерасчет пенсий, после которого отдельные категории граждан получили надбавки. О размере доплаты к собственной пенсии знают далеко не все пенсионеры, ведь выплаты пересчитывают индивидуально, поэтому возникает необходимость обращаться в Пенсионный фонд за объяснениями.
Как пояснили в Социальной информационной платформе, пенсионерам совсем не обязательно обращаться в ПФУ, чтобы узнать, сколько им увеличили пенсию, ведь эта услуга доступна онлайн.
Как проверить перерасчет пенсии онлайн
Для этого нужно воспользоваться веб-порталом Пенсионного фонда Украины. Алгоритм действий выглядит так:
- Авторизуйтесь в личном кабинете на веб-портале ПФУ – понадобится электронная подпись или интернет-банкинг банка, где вы получаете пенсию.
- После авторизации откройте раздел "Моя пенсия" в левом боковом меню.
- После этого станет доступна информация о последних перерасчетах пенсии, в частности, размерах надбавки.
Напомним, что очередная волна перерасчета пенсионных выплат в Украине состоится 1 декабря. Прибавки получат гораздо больше категорий пенсионеров, если сравнивать с пересчетом 1 октября.
Ранее "Телеграф" сообщал, возрастут ли пенсии украинцев в 2023 году и от чего это зависит.