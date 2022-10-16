Пенсию повысили или нет: простой способ проверить, не выходя из дома

В отделение Пенсионного фонда для этого идти совсем не обязательно

В Украине с 1 октября состоялся плановый перерасчет пенсий, после которого отдельные категории граждан получили надбавки. О размере доплаты к собственной пенсии знают далеко не все пенсионеры, ведь выплаты пересчитывают индивидуально, поэтому возникает необходимость обращаться в Пенсионный фонд за объяснениями.

Как пояснили в Социальной информационной платформе, пенсионерам совсем не обязательно обращаться в ПФУ, чтобы узнать, сколько им увеличили пенсию, ведь эта услуга доступна онлайн.

Как проверить перерасчет пенсии онлайн

Для этого нужно воспользоваться веб-порталом Пенсионного фонда Украины. Алгоритм действий выглядит так:

Авторизуйтесь в личном кабинете на веб-портале ПФУ – понадобится электронная подпись или интернет-банкинг банка, где вы получаете пенсию. После авторизации откройте раздел "Моя пенсия" в левом боковом меню. После этого станет доступна информация о последних перерасчетах пенсии, в частности, размерах надбавки.

Напомним, что очередная волна перерасчета пенсионных выплат в Украине состоится 1 декабря. Прибавки получат гораздо больше категорий пенсионеров, если сравнивать с пересчетом 1 октября.

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