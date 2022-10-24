Українці можуть залишитись без пенсій: Шмигаль назвав умову

Громадянам слід приготуватися до найгіршого сценарію

В Україні вже закріпили державний бюджет на наступний рік, який не передбачає суттєвого зростання виплат пенсіонерам. Це пов'язано переважно з повномасштабною війною й економічном станом країни. Тож є можливість того, що найближчим часом українці взагалі можуть залишитися як без пенсій, так і без зарплат.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung. За його словами, це може стати одним із катастрофічних наслідків недостатньою допомоги союзників. Так як оборонний бюджет наразі становить 60% витрат української економіки, то вона вже вичерпала всі свої можливості. Саме тому Україні зараз дуже потрібна західна фінансова допомога.

"Нам це потрібно для того, щоби наша фінансова система вижила. Чи стане це кредитом чи грантом, менш важливо. Ми вже вичерпали всі можливості заощадження", — заявив Шмигаль.

Він зазначив, що фінансова допомога західних партнерів йде на соціальні потреби. Однак у найгіршому випадку люди можуть залишитися без заробітної платні та пенсійних виплат.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україні виросла середня пенсія. У Пенсійному фонді також зазначаили, в яких трьох регіонах пенсіонери отримують найвищі виплати.