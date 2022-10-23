Середня пенсія "підросла": де в Україні платять найбільші пенсії та скільком людям

Більшість пенсіонерів за місяць отримують менше 4 тисяч гривень

Середня пенсія в Україні з серпня зросла на 102 гривні. За оновленими даними, вона склала 4 539 грн. Найбільші доходи отримують за середнім показником пенсіонери трьох регіонів-лідерів: Києва (6231 грн), Донецької (5749 грн) та Луганської областей (5309).

За даними Пенсійного фонду, вища за середню також пенсія у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Житомирській та Харківській областях. У решті регіонів середні пенсії нижчі.

Аутсайдерами за середньою сумою пенсійних виплат стали Тернопільська (3490 грн), Закарпатська (3631 грн) та Чернівецька (3656 грн) області. Варто зазначити, що суму менш ніж середню пенсію отримує більшість пенсіонерів України: менше 3 тисяч гривень отримує понад третина українських пенсіонерів — на таку суму на місяць живе понад 4 млн людей. Найменші виплати також є, але вони нечисленні — трохи більше ніж 68,5 тисячі осіб. Усього ж у країні 62,6% пенсіонерів не отримують і 4 тисячі гривень.

Кількість пенсіонерів із розміром їх пенсій

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на розмір пенсії впливає кількість додаткового стажу. Для тих же, хто вже готовий стати пенсіонером і має достатню кількість стажу, важливо простежити за призначенням пенсії і не тягнути із заявою до ПФУ, якщо цього не сталося автоматично, щоб не втратити гроші.