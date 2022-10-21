Як не втратити частину виплат при виході на пенсію: важливий нюанс для українців
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Перевірити все можна не виходячи з дому, якщо є інтернет
В Україні пенсіонери, у яких вистачає страхового стажу при настанні пенсійного віку, можуть автоматично почати отримувати пенсію. Якщо ж цього не сталося — пенсіонер має обмежену кількість часу, щоб не втратити частину виплат.
Як зазначає "Соціальний інформаційний портал", на подання заяви відведено три місяці. Якщо у 2022 році у вас є стаж не менше 29 років і виповнилося 60 — ви можете вийти на пенсію, і вона буде призначена з дня народження.
Але якщо заява буде подана через три місяці після цієї дати, пенсію призначать лише з дати звернення. Якщо ж пенсіонер не приходить і надалі і при цьому йому не вистачає стажу для автоматичного нарахування, йому пенсія буде лише у 2025 році після досягнення 63 років за наявності страхового стажу не менше 22 років.
Заяву можна подати як у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду, так і онлайн на порталі ПФУ. Там напередодні 60-го дня народження можна перевірити, чи вистачає стажу для автоматичного нарахування пенсії.
Якщо частини стажу в переліку немає, крім заяви знадобиться:
- паспорт
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП)
- документи про страховий стаж (трудова книга, диплом (денна форма навчання), військовий квиток тощо)
- довідка про заробітну плату за 60 місяців поспіль до липня 2000 року (за бажанням пенсіонера)
- документи, що засвідчують особливий статус особи (за наявності).
Раніше "Телеграф" повідомляв, що вийти на пенсію можна і раніше, ніж 60 років — на це мають право представники деяких професій за наявності потрібної кількості страхового стажу. Він впливає в Україні не лише на пенсію, а й на суму та тривалість допомоги з безробіття.