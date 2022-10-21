Як не втратити частину виплат при виході на пенсію: важливий нюанс для українців

Перевірити все можна не виходячи з дому, якщо є інтернет

В Україні пенсіонери, у яких вистачає страхового стажу при настанні пенсійного віку, можуть автоматично почати отримувати пенсію. Якщо ж цього не сталося — пенсіонер має обмежену кількість часу, щоб не втратити частину виплат.

Як зазначає "Соціальний інформаційний портал", на подання заяви відведено три місяці. Якщо у 2022 році у вас є стаж не менше 29 років і виповнилося 60 — ви можете вийти на пенсію, і вона буде призначена з дня народження.

Але якщо заява буде подана через три місяці після цієї дати, пенсію призначать лише з дати звернення. Якщо ж пенсіонер не приходить і надалі і при цьому йому не вистачає стажу для автоматичного нарахування, йому пенсія буде лише у 2025 році після досягнення 63 років за наявності страхового стажу не менше 22 років.

Заяву можна подати як у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду, так і онлайн на порталі ПФУ. Там напередодні 60-го дня народження можна перевірити, чи вистачає стажу для автоматичного нарахування пенсії.

Якщо частини стажу в переліку немає, крім заяви знадобиться:

паспорт

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП)

документи про страховий стаж (трудова книга, диплом (денна форма навчання), військовий квиток тощо)

довідка про заробітну плату за 60 місяців поспіль до липня 2000 року (за бажанням пенсіонера)

документи, що засвідчують особливий статус особи (за наявності).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вийти на пенсію можна і раніше, ніж 60 років — на це мають право представники деяких професій за наявності потрібної кількості страхового стажу. Він впливає в Україні не лише на пенсію, а й на суму та тривалість допомоги з безробіття.