Деяким українцям збілишили пенсію: кому саме і на скільки

У сумі всі надбавки для УБД будуть доволі престижними

Цього року через тяжку економічну ситуацію пенсіонерам анонсують різні надбавки, аби вони мали гідне забезпечення. Серед них — надбавка для учасників бойових дій. До пенсійних виплат їм встановлюється доплата в розмірі 25% прожиткового мінімуму.

Про це нагадали в Пенсійному фонді України. Як зазначається, усі військові, які брали участь у виконанні бойових завдань у складі військових підрозділів, з’єднань чи об’єднань усіх видів ЗСУ та флоту та мають статус учасників бойових дій, можуть претендувати на отримання виплат. При цьому мова йде про всіх учасників бойових дій, незалежно від того, чи служив громадянин від початку повномасштабного вторгнення, чи з періоду від 2014 року.

Станом на 1 липня така надбавка становить 506 грн 75 коп. Крім того, цільова грошова допомога у 40 гривень також надається згідно із Законом України "Про покращення матеріального стану учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни" від 2004 року. У той же час загальний розмір пенсії цієї категорії осіб повинен бути не меншим за 210% прожиткового мінімуму. Таким чином пенсія учасників бойових дій не буде меншою за 4256 грн 70 коп.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, до кінця 2022 року деяким категоріям пенсіонерів ще раз збільшать державні виплати. У ПФУ розповіли, кого саме це стосується.