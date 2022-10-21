Некоторым украинцам увеличили пенсию: кому именно и на сколько

В сумме все надбавки для УБД будут достаточно престижными

В этом году из-за тяжелой экономической ситуации пенсионерам анонсируют разные надбавки, чтобы они имели достойное обеспечение. Среди них – надбавка для участников боевых действий. К пенсионным выплатам им устанавливается доплата в размере 25% прожиточного минимума.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины. Как отмечается, все военные, принимавшие участие в выполнении боевых задач в составе военных подразделений, соединений или объединений всех видов ВСУ и флота и имеющих статус участников боевых действий, могут претендовать на получение выплат. При этом речь идет обо всех участниках боевых действий, независимо от того, служил ли гражданин с начала полномасштабного вторжения или с периода от 2014 года.

На 1 июля такая надбавка составляет 506 грн 75 коп. Кроме того, целевая денежная помощь в 40 гривен также предоставляется согласно Закону Украины "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны" от 2004 года. В то же время общий размер пенсии этой категории лиц должен быть не менее 210% прожиточного минимума. Таким образом, пенсия участников боевых действий не будет меньше 4256 грн 70 коп.

Как сообщал "Телеграф" ранее, до конца 2022 года некоторым категориям пенсионеров еще раз увеличат государственные выплаты. В ПФУ рассказали, кого это касается.