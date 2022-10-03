Вихід на пенсію у 55 років: які категорії мають право та що для цього необхідно

Знадобиться страховий стаж у розмірі 30 років, з яких 12 — отримані на роботі у шкідливих умовах

На достроковий вихід на пенсію мають право одразу кілька категорій українців, однак для цього їм точно знадобиться страховий стаж та знання кількох важливих правил. Дехто з громадян, має право на вихід на пенсію вже у 55 років і на рівень виплат вік майже не вплине.

Як передає видання "На пенсії", громадяни можуть вийти на пенсію у 60 років, якщо мають 30 років пенсійного стажу. Для отримання виплат по досягнення 65 років — стаж має бути не меншим 15 років, а якщо і такого немає, то особі можуть назначити соціальні виплати.

Хто має право на вихід на пенсію у 55 років

Передчасний вихід на пенсію передбачений для українців, які отримали 30 років стажу і 12 з них працювали у шкідливих для здоров'я умовах. Такі особи можуть не чекати, поки їм виповниться 60, і по досягненню 55-річного віку вже нести документи до Пенсійного фонду України.

Важливо зазначити, що у ці 12 років стажу, отриманого під час роботи у шкідливих умовах, входять також роки, під час яких особа здобувала відповідну освіту.

З детальним переліком спеціальностей, представники яких можуть вийти на пенсію у 55, можна ознайомитися у законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що догляд за дітьми можна зарахувати у страховий стаж для пенсії, якщо знати певні нюанси.