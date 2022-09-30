Як підтвердити трудовий стаж, якщо немає трудової книжки: влада змінила процедуру для майбутніх пенсіонерів

Кабмін змінив порядок підтвердження трудового стажу для майбутніх пенсіонерів

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку підтвердження трудового стажу для призначення пенсії без наявності трудової книжки або записів у ній.

Як повідомляє пресслужба Пенсійного фонду (ПФУ), до порядку було внесено пункт про підтвердження стажу в окупації та в зоні бойових дій. Документ був затверджений постановою Уряду від 27 вересня 2022 року № 1058.

Зазначається, що нові зміни передбачають, що якщо людина не має трудової книжки, то її стаж встановлюється на підставі інших підтверджувальних документів з робочого або службового місця.

При цьому документи можуть бути подані в електронному форматі за наявності цифрового підпису.

Якщо у трудовій книжці немає записів або містяться неточності, то для підтвердження стажу можуть бути взяті дані із Держреєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

У разі ведення підприємницької діяльності стаж призначається за наявними документами про сплату страхових внесків.

Якщо ж підприємства розміщуються або розміщувалися на окупованих територіях або в зоні бойових дій, стаж може бути встановлений за свідченням не менше двох осіб, які знають заявника щодо спільної роботи на одному підприємстві.

Як повідомлялося раніше, в Україні розмір пенсій залежить не лише від кількості років у трудовому стажі, а й безпосередньо від віку пенсіонера.