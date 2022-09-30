Укр

Как подтвердить трудовой стаж, если нет трудовой книжки: власти изменили процедуру для будущих пенсионеров

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Пенсия
Пенсия

Кабмин изменил порядок подтверждения трудового стажа для будущих пенсионеров

Кабинет министров внес изменения в порядок подтверждения трудового стажа для назначения пенсии без наличия трудовой книжки или записей в ней.

Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда (ПФУ), в порядок был внесен пункт о подтверждении стажа в оккупации и в зоне боевых действий. Документ был утвержден постановлением Правительства от 27 сентября 2022 № 1058.

Отмечается, что новые изменения предусматривают, что если у человека нет трудовой книжки, то его стаж устанавливается на основании других подтверждающих документов с рабочего или служебного места.

При этом документы могут быть поданы в электронном формате при условии наличия цифровой подписи

Если в трудовой книжке нет записей или содержатся неточности, то для подтверждения стажа могут быть взяты данные из Госреестра общеобязательного государственного социального страхования.

В случае ведения предпринимательской деятельности, стаж назначается по имеющимся в наличии документам об уплате страховых взносов.

Если же предприятия размещаются или размещались на оккупированных территориях или в зоне боевых действий, то стаж может быть установлен по свидетельству не менее двух человек, знающих заявителя по совместной работе на одном предприятии.

Как сообщалось ранее, в Украине размер пенсий зависит не только от количества лет в трудовом стаже, но и непосредственно от возраста пенсионера.

Теги:
#Украина #Пенсия