Как подтвердить трудовой стаж, если нет трудовой книжки: власти изменили процедуру для будущих пенсионеров

Кабмин изменил порядок подтверждения трудового стажа для будущих пенсионеров

Кабинет министров внес изменения в порядок подтверждения трудового стажа для назначения пенсии без наличия трудовой книжки или записей в ней.

Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда (ПФУ), в порядок был внесен пункт о подтверждении стажа в оккупации и в зоне боевых действий. Документ был утвержден постановлением Правительства от 27 сентября 2022 № 1058.

Отмечается, что новые изменения предусматривают, что если у человека нет трудовой книжки, то его стаж устанавливается на основании других подтверждающих документов с рабочего или служебного места.

При этом документы могут быть поданы в электронном формате при условии наличия цифровой подписи

Если в трудовой книжке нет записей или содержатся неточности, то для подтверждения стажа могут быть взяты данные из Госреестра общеобязательного государственного социального страхования.

В случае ведения предпринимательской деятельности, стаж назначается по имеющимся в наличии документам об уплате страховых взносов.

Если же предприятия размещаются или размещались на оккупированных территориях или в зоне боевых действий, то стаж может быть установлен по свидетельству не менее двух человек, знающих заявителя по совместной работе на одном предприятии.

Как сообщалось ранее, в Украине размер пенсий зависит не только от количества лет в трудовом стаже, но и непосредственно от возраста пенсионера.