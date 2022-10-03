Выход на пенсию в 55 лет: какие категории имеют право и что для этого необходимо

Потребуется страховой стаж в размере 30 лет, из которых 12 – получены на работе во вредных условиях

На досрочный выход на пенсию имеют право сразу несколько категорий украинцев, однако для этого им точно понадобится страховой стаж и знание нескольких важных правил. Некоторые граждане имеют право на выход на пенсию уже в 55 лет и на уровень выплат возраст почти не повлияет.

Как передает издание "На пенсии", граждане могут выйти на пенсию в 60 лет, если у них 30 лет пенсионного стажа. Для получения выплат по достижению 65 лет — стаж должен быть не менее 15 лет, а если такого нет, то лицу могут назначить социальные выплаты.

Кто имеет право на выход на пенсию в 55 лет

Преждевременный выход на пенсию предусмотрен для украинцев, получивших 30 лет стажа и 12 из них работавших во вредных для здоровья условиях. Такие лица могут не ждать, пока им исполнится 60, и по достижению 55-летнего возраста уже нести документы в Пенсионный фонд Украины.

Важно отметить, что в эти 12 лет стажа, полученного при работе во вредных условиях, входят также годы, во время которых лицо получало соответствующее образование.

С подробным перечнем специальностей, представители которых могут выйти на пенсию в 55, можно ознакомиться в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Ранее "Телеграф" сообщал, что уход за детьми можно отнести в страховой стаж для пенсии, если знать определенные нюансы.