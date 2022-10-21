Как не потерять часть выплат при выходе на пенсию: важный нюанс для украинцев

Проверить все можно не выходя из дома, если есть интернет

В Украине пенсионеры у которых хватает страхового стажа при наступлении пенсионного возраста могут автоматически начать получать пенсию. Если же этого не произошло — у пенсионера есть ограниченное количество времени, чтобы не потерять часть выплат.

Как отмечает "Социальный информационный портал", на подачу заявления отведено три месяца. Если в 2022 году у вас есть стаж не менее 29 лет и вам исполнилось 60 — вы можете выйти на пенсию, и она будет назначена с дня рождения.

Но если заявление будет подано через три месяца после этой даты, пенсию назначат только с даты обращения. Если же пенсионер не приходит и дальше и при этом ему не хватает стажа для автоматического начисления, ему пенсия будет только в 2025 году после достижения 63 лет при наличии страхового стажа не менее 22 лет.

Заявление можно подать как в любом сервисном центре Пенсионного фонда, так и онлайн на портале ПФУ. Там же накануне 60-го дня рождения можно проверить, хватает ли стажа для автоматического начисления пенсии.

Если части стажа в перечне нет, то кроме заявления понадобится:

паспорт

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП)

документы о страховом стаже (трудовая книга, диплом (дневная форма обучения), военный билет и т.п.)

справка о заработной плате за 60 месяцев подряд до июля 2000 года (по желанию пенсионера)

документы, удостоверяющие особый статус личности (при наличии).

Ранее "Телеграф" сообщал, что выйти на пенсию можно и раньше 60 лет — на это имеют право представители некоторых профессий при наличии нужного количества страхового стажа. Он влияет в Украине не только на пенсию, но и на сумму и длительность помощи по безработице.