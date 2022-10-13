Влияет не только на пенсию: какие выплаты привязали к страховому стажу

Чем больше страховой стаж человека, тем лучше он защищен в случае безработицы

Для наличия пенсии в Украине, времени выхода на заслуженный отдых важно иметь определенный страховой стаж. Ранее в него могли внести и годы обучения, но сейчас засчитывается только время, когда платились стразовые взносы.

К страховому стажу привязан не только пенсионный вопрос. В случае безработицы время, когда человек будет получать выплаты также зависит от стажа.

Если страховой стаж у человека не набрался на три года — помощь он будет получать 180 календарных дней. При наличии от трех до шести лет — 210 дней, от шести до 12 — 240 дней, от 12 до 18 лет — 270 дней, от 18 до 24 лет — 300 дней, от 24 до 30 — 330 дней, а если более 30 — весь год (360 дней).

Для лиц предпенсионного возраста длительность выплаты пособия может быть изменена. Отметим, что стаж влияет и на размер пособия — чем он больше, тем больший процент от средней зарплаты будет получать человек. Например, наличии трех лет стажа это 50%, а при наличии свыше 30 лет — 80%.

Напомним, в страховой стаж можно внести время ухода за детьми. Для тех у кого уже достаточно стажа или он получен на опасных предприятиях есть возможность выйти на пенсию раньше.