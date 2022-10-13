Впливає не лише на пенсію: які виплати прив’язали до страхового стажу

Чим більший страховий стаж людини, тим краще вона захищена у разі безробіття

Для наявності пенсії в Україні, часу виходу на заслужений відпочинок важливо мати певний страховий стаж. Раніше в нього могли внести й роки навчання, але зараз зараховується лише час, коли сплачувалися стразові внески.

До страхового стажу прив’язане не лише пенсійне питання. У разі безробіття час, коли людина отримуватиме виплати також залежить від стажу.

Якщо страховий стаж у людини не набрався на три роки — допомога вона отримуватиме 180 календарних днів. За наявності від трьох до шести років — 210 днів, від шести до 12 — 240 днів, від 12 до 18 років — 270 днів, від 18 до 24 років — 300 днів, від 24 до 30 — 330 днів, а якщо більше 30 — весь рік (360 днів).

Для осіб передпенсійного віку тривалість виплати може бути змінена. Зазначимо, що стаж впливає і на розмір допомоги — чим він більший, тим більший відсоток середньої зарплати отримуватиме людина. Наприклад, наявність трьох років стажу – це 50%, а за наявності понад 30 років – 80%.

Нагадаємо, до страхового стажу можна внести час догляду за дітьми. Для тих у кого вже достатньо стажу або його отримано на небезпечних підприємствах є можливість вийти на пенсію раніше.