Почему некоторым пенсионерам могут отказать в автоматическом начислении выплат

Механизм автоматического начисления пенсий работает далеко не для всех граждан Украины

Пока часть пенсионеров ожидает очередного перерасчета выплат к концу 2022 года, часть украинцев лишь готовится к выходу на пенсию. При этом большинство из них будет претендовать на ежемесячные получки от государства согласно возрасту. Однако их начисление может не произойти в автоматическом режиме — если человеку не хватит страхового стажа.

Подробнее об этом рассказывает "Телеграф", ссылаясь на издание "На пенсии". Отмечается, что автоматически пенсия согласно возрасту начисляется тем людям, о которых имеются ведомости о стаже, полученном до 2004 года, в реестре застрахованных лиц. Обычно перевод информации из обычной трудовой книжки в электронную производится по запросу работодателя или самого застрахованного человека.

Если по общим подсчетам системы стажа у желающего выйти на пенсию гражданина недостаточно, то пенсию можно оформить лишь по заявлению. Прошение стоит подавать через сервисный центр ПФУ или на веб-портале электронных услуг Фонда.

Подчеркнем: если дополнительных документов с дня достижения пенсионного возраста человеком не предоставляется в течении трех месяцев, то такой украинец автоматически считается тем, кто решил получать пенсию с более позднего возраста.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие документы в целом понадобятся тем людям, которые собрались на пенсию.

Помимо этого мы объясняли, от каких величин зависит размер пенсии и ее перерасчет.