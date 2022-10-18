Скоро на пенсию: какие нужны документы и как подготовиться

Обратиться можно в любой сервисный центр ПФУ

Гражданин может обратиться в Пенсионный фонд в любое время, как только ему исполняется соответствующее количество лет для назначения государственных выплат по возрасту. Если человек получает пенсию по инвалидности, то и пенсия по возрасту определится с даты обращения. Сделать это не так сложно.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины, пишет пресс-служба ведомства. Как отмечается, заявление о назначение пенсии и все соответствующие документы можно подать в сервисный центр центрального аппарата Пенсионного фонда Украины. При этом система имеет экстерриториальный принцип обслуживания — обращаться в центр по месту жительства не обязательно.

В пресс-службе привели конкретный пример, чтобы проще было разобраться в том, какие документы нужны для начисления пенсии. Человеку один год до пенсии. Сейчас у него пенсия по инвалидности детства. Когда и какие ему начать собирать документы на пенсию по возрасту? Стаж сейчас 41 год, работает. В таком случае следует собрать ряд документов:

паспорт;

идентификационный код;

документы о страховом стаже (например, трудовая книжка, диплом очного обучения, военный билет и т.п.);

справка о заработной плате за 60 месяцев подряд по 30.06.2000 года (по желанию);

реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк).

Как сообщал "Телеграф" ранее, некоторым пенсионерам за особые заслуги введут престижные выплаты. Пока такую возможность рассматривают в правительстве.