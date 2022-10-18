Скоро на пенсію: які потрібні документи і як підготуватися

Звернутися можна в будь-який сервісний центр ПФУ

Громадянин може звернутися в Пенсійний фонд у будь-який час, як тільки йому виповнюється відповідна кількість років для призначення державних виплат за віком. Якщо людина отримує пенсію за інвалідністю, то і пенсія за віком визначиться з дати звернення. Зробити це не так складно.

Про це нагадали в Пенсійному фонді України, пише пресслужба відомства. Як зазначається, заяву про визнання пенсії та всі відповідні документи можна подати до сервісного центру центрального апарату Пенсійного фонду України. При цьому, система має екстериторіальний принцип обслуговування — звертатися в центр за місцем проживання не обов'язково.

У пресслужбі навели конкретний приклад, аби простіше було розібратися в тому, які документи потрібні для нарахування пенсії. Особі один рік до пенсії. Зараз має пенсію по інвалідності дитинства. Коли та які їй почати збирати документи на пенсію по віку? Стаж на даний момент 41 рік, працює. У такому випадку слід зібрати таку низку документів:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи про страховий стаж (наприклад, трудова книжка, диплом про очне навчання, військовий квиток тощо);

довідка про заробітну плату за 60 місяців підряд по 30.06.2000 року (за бажанням);

реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк).

Як повідомляв "Телеграф" раніше, деяким пенсіонерам за особливі заслуги введуть престижні виплати. Наразі таку можливість розглядають в уряді.