Як дізнатися розмір пенсії та дату виплат не виходячи з дому: простий спосіб

Послуга дозволяє оперативно отримувати важливу інформацію

Якщо пенсіонеру в Україні треба дізнатися про розмір своєї пенсії або отримати іншу важливу інформацію, він може скористатися послугою дистанційного інформування.

Як нагадує "Соціальна інформаційна платформа", ця функція дозволяє отримувати необхідні дані у вигляді SMS або листа на електронну пошту.

Завдяки системі інформування можна отримувати відомості про:

зміни у пенсійній справі;

зарахування пенсійного стажу;

сплату роботодавцем єдиного пенсійного внеску;

сумі призначеної пенсії та дати виплати;

результати здійсненого перерахунку пенсій;

дату припинення/відновлення пенсійних виплат.

Щоб налаштувати отримання подібних повідомлень, необхідно провести низку простих дій:

зареєструйтесь або авторизуйтесь в особистому кабінеті на порталі ПФУ ;

у розділі "Налаштування" треба вибрати пункт "Дистанційне інформування";

дайте згоду на отримання інформації на номер телефону або електронну пошту, для цього потрібно ввести дані;

натисніть кнопку "Зберегти" і підтвердьте згоду, використовуючи електронний підпис.

Вже за кілька хвилин після виконання цих дій пенсіонеру прийде повідомлення про успішне підключення послуги та інформації про страховий стаж з 2004 року.

Як повідомлялося раніше, через підвищення прожиткового мінімуму до кінця 2022 року пенсіонерам ще раз піднімуть розмір виплат.