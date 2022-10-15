Як дізнатися розмір пенсії та дату виплат не виходячи з дому: простий спосіб
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Послуга дозволяє оперативно отримувати важливу інформацію
Якщо пенсіонеру в Україні треба дізнатися про розмір своєї пенсії або отримати іншу важливу інформацію, він може скористатися послугою дистанційного інформування.
Як нагадує "Соціальна інформаційна платформа", ця функція дозволяє отримувати необхідні дані у вигляді SMS або листа на електронну пошту.
Завдяки системі інформування можна отримувати відомості про:
- зміни у пенсійній справі;
- зарахування пенсійного стажу;
- сплату роботодавцем єдиного пенсійного внеску;
- сумі призначеної пенсії та дати виплати;
- результати здійсненого перерахунку пенсій;
- дату припинення/відновлення пенсійних виплат.
Щоб налаштувати отримання подібних повідомлень, необхідно провести низку простих дій:
- зареєструйтесь або авторизуйтесь в особистому кабінеті на порталі ПФУ ;
- у розділі "Налаштування" треба вибрати пункт "Дистанційне інформування";
- дайте згоду на отримання інформації на номер телефону або електронну пошту, для цього потрібно ввести дані;
- натисніть кнопку "Зберегти" і підтвердьте згоду, використовуючи електронний підпис.
Вже за кілька хвилин після виконання цих дій пенсіонеру прийде повідомлення про успішне підключення послуги та інформації про страховий стаж з 2004 року.
Як повідомлялося раніше, через підвищення прожиткового мінімуму до кінця 2022 року пенсіонерам ще раз піднімуть розмір виплат.