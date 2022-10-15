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Як дізнатися розмір пенсії та дату виплат не виходячи з дому: простий спосіб

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Пенсія
Пенсія

Послуга дозволяє оперативно отримувати важливу інформацію

Якщо пенсіонеру в Україні треба дізнатися про розмір своєї пенсії або отримати іншу важливу інформацію, він може скористатися послугою дистанційного інформування.

Як нагадує "Соціальна інформаційна платформа", ця функція дозволяє отримувати необхідні дані у вигляді SMS або листа на електронну пошту.

Завдяки системі інформування можна отримувати відомості про:

  • зміни у пенсійній справі;
  • зарахування пенсійного стажу;
  • сплату роботодавцем єдиного пенсійного внеску;
  • сумі призначеної пенсії та дати виплати;
  • результати здійсненого перерахунку пенсій;
  • дату припинення/відновлення пенсійних виплат.

Щоб налаштувати отримання подібних повідомлень, необхідно провести низку простих дій:

  • зареєструйтесь або авторизуйтесь в особистому кабінеті на порталі ПФУ ;
  • у розділі "Налаштування" треба вибрати пункт "Дистанційне інформування";
  • дайте згоду на отримання інформації на номер телефону або електронну пошту, для цього потрібно ввести дані;
  • натисніть кнопку "Зберегти" і підтвердьте згоду, використовуючи електронний підпис.

Вже за кілька хвилин після виконання цих дій пенсіонеру прийде повідомлення про успішне підключення послуги та інформації про страховий стаж з 2004 року.

Як повідомлялося раніше, через підвищення прожиткового мінімуму до кінця 2022 року пенсіонерам ще раз піднімуть розмір виплат.

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#Пенсія