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Как узнать размер пенсии и дату выплат не выходя из дома: простой способ

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
Пенсия
Пенсия

Услуга позволяет оперативно получать важную информацию

В случае если пенсионеру в Украине надо узнать размер своей пенсии или получить другую важную информацию, он может воспользоваться услугой дистанционного информирования.

Как напоминает "Социальная информационная платформа", эта функция позволяет получать необходимые данные в виде SMS или письма на электронную почту.

Благодаря системе информирования можно получать сведения о:

  • изменениях в пенсионном деле;
  • зачислении пенсионного стажа;
  • уплате работодателем единого пенсионного взноса;
  • сумме назначенной пенсии и дате выплаты;
  • результатах произведенного перерасчета пенсий;
  • дате прекращения/возобновления пенсионных выплат.

Чтобы настроить получение подобных уведомлений, необходимо провести ряд простых действий:

  • зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в личном кабинете на портале ПФУ;
  • в разделе "Настройки" надо выбрать пункт "Дистанционное информирование";
  • дайте согласие на получение информации на номер телефона или электронную почту, для этого надо ввести свои данные;
  • нажмите на кнопку "Сохранить" и подтвердите согласие используя электронную подпись.

Уже спустя несколько минут после выполнения этих действий пенсионеру придет уведомление об успешном подключении услуги и информации о страховом стаже с 2004 года.

Как сообщалось ранее, из-за повышения прожиточного минимума до конца 2022 года пенсионерам еще раз поднимут размер выплат.

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#Пенсия