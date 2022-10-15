Как узнать размер пенсии и дату выплат не выходя из дома: простой способ
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Услуга позволяет оперативно получать важную информацию
В случае если пенсионеру в Украине надо узнать размер своей пенсии или получить другую важную информацию, он может воспользоваться услугой дистанционного информирования.
Как напоминает "Социальная информационная платформа", эта функция позволяет получать необходимые данные в виде SMS или письма на электронную почту.
Благодаря системе информирования можно получать сведения о:
- изменениях в пенсионном деле;
- зачислении пенсионного стажа;
- уплате работодателем единого пенсионного взноса;
- сумме назначенной пенсии и дате выплаты;
- результатах произведенного перерасчета пенсий;
- дате прекращения/возобновления пенсионных выплат.
Чтобы настроить получение подобных уведомлений, необходимо провести ряд простых действий:
- зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в личном кабинете на портале ПФУ;
- в разделе "Настройки" надо выбрать пункт "Дистанционное информирование";
- дайте согласие на получение информации на номер телефона или электронную почту, для этого надо ввести свои данные;
- нажмите на кнопку "Сохранить" и подтвердите согласие используя электронную подпись.
Уже спустя несколько минут после выполнения этих действий пенсионеру придет уведомление об успешном подключении услуги и информации о страховом стаже с 2004 года.
Как сообщалось ранее, из-за повышения прожиточного минимума до конца 2022 года пенсионерам еще раз поднимут размер выплат.