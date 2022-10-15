Как узнать размер пенсии и дату выплат не выходя из дома: простой способ

Услуга позволяет оперативно получать важную информацию

В случае если пенсионеру в Украине надо узнать размер своей пенсии или получить другую важную информацию, он может воспользоваться услугой дистанционного информирования.

Как напоминает "Социальная информационная платформа", эта функция позволяет получать необходимые данные в виде SMS или письма на электронную почту.

Благодаря системе информирования можно получать сведения о:

изменениях в пенсионном деле;

зачислении пенсионного стажа;

уплате работодателем единого пенсионного взноса;

сумме назначенной пенсии и дате выплаты;

результатах произведенного перерасчета пенсий;

дате прекращения/возобновления пенсионных выплат.

Чтобы настроить получение подобных уведомлений, необходимо провести ряд простых действий:

зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в личном кабинете на портале ПФУ;

в разделе "Настройки" надо выбрать пункт "Дистанционное информирование";

дайте согласие на получение информации на номер телефона или электронную почту, для этого надо ввести свои данные;

нажмите на кнопку "Сохранить" и подтвердите согласие используя электронную подпись.

Уже спустя несколько минут после выполнения этих действий пенсионеру придет уведомление об успешном подключении услуги и информации о страховом стаже с 2004 года.

Как сообщалось ранее, из-за повышения прожиточного минимума до конца 2022 года пенсионерам еще раз поднимут размер выплат.