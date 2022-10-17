В Україні хочуть ввести пенсії за особливі заслуги: кому з українців введуть додаткові виплати

Такий законопроект опублікований на сайті Верховної Ради

В Україні часто пропонують надбавки та певні соціальні надбавки для пенсіонерів, аби зробити життя найменш захищених категорій більш комфортним. Серед нових пропозицій уряду — запровадження спеціальних пенсій за особливі заслуги особам, які мають статус борців за незалежність.

Про це стало відомо із законопроєкту № 8032, опублікованому на сайті Верховної Ради України. Комітет ВРУ з питань соціальної політики рекомендує ухвалити у першому читанні цей законопроєкт про внесення змін до закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (щодо борців за незалежність України у XX столітті). Як зазначається, борцям за незалежність пропонують надавати виплати в обсязі 200% прожиткового мінімуму, визначеного для непрацездатних осіб. За розрахунком авторів законопроєкту, на його реалізацію потрібно 12 млн гривень щороку.

"Відповідно до документа, пропонується внесли зміни до ст. 1 закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" та передбачити, що ці пенсії встановлюються українцям, які відповідно до закону "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті" мають статус борців за незалежність України у XX столітті та зазнали репресій за політичними або релігійними мотивами у формі позбавлення волі (ув’язнення) або примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу і реабілітовані у встановленому законом порядку", — пояснюють автори.

Слід розуміти, що така пенсія буде встановлюватися як надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законом. Виплати становитимуть до 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, до кінця 2022 року пенсійні виплати збільшаться ще раз. Проте, це стосуться не всіх.