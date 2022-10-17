В Украине хотят ввести пенсии за особые заслуги: кому из украинцев введут дополнительные выплаты

Такой законопроект опубликован на сайте Верховной Рады

В Украине часто предлагают надбавки и определенные социальные надбавки для пенсионеров, чтобы сделать жизнь наименее защищенных категорий более комфортной. Среди новых предложений правительства — введение специальных пенсий за особые заслуги для лиц, имеющих статус борцов за независимость.

Об этом стало известно из законопроекта №8032, опубликованном на сайте Верховной Рады Украины. Комитет ВРУ по вопросам социальной политики рекомендует принять в первом чтении этот законопроект о внесении изменений в закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" (по борцам за независимость Украины в XX веке). Как отмечается, борцам за независимость предлагают выплачивать в объеме 200% прожиточного минимума, определенного для нетрудоспособных лиц. По расчету авторов законопроекта, на его реализацию нужно 12 млн гривен ежегодно.

"Согласно документу, предлагается внести изменения в ст. 1 закона "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" и предусмотреть, что эти пенсии устанавливаются украинцам, которые в соответствии с законом "О правовом статусе и чести памяти борцов за независимость Украины в XX веке, которые имеют статус борцов за независимость Украины в XX веке и подверглись репрессиям по политическим или религиозным мотивам в форме лишения свободы (заключения) или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение и реабилитированы в установленном законом порядке", — объясняют авторы.

Следует понимать, что такая пенсия будет устанавливаться в качестве прибавки к размеру пенсии, на которую имеет право лицо по закону. Выплаты составят до 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Как сообщал "Телеграф" ранее, к концу 2022 года пенсионные выплаты увеличатся еще раз. Однако это касается не всех.