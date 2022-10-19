От чего зависит сумма пенсии в Украине: что учитывают при перерасчете
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Пенсия в Украине насчитывается в зависимости от ряда показателей
Украинским пенсионерам повысили выплаты в октябре и готовятся сделать еще один перерасчет — в декабре. Он будет схож с июльским повышением, которое вызвало возмущение у пенсионеров из-за неравномерности увеличения сумм выплат.
В декабре повышается прожиточным минимум для нетрудоспособных лиц до 2093 грн. В связи с этим планируется повышение ряда выплат. Но размер увеличения пенсии зависит от индивидуальной ситуации. Как отмечается в издании "На пенсии", учитывается четыре показателя:
- страховой стаж
- заработная плата
- год выхода на пенсию
- составляющие пенсионной выплаты.
Чтобы проверить, в какую сумму для вас вылился перерасчет средств, необходимо авторизоваться на портале Пенсионного фонда и онлайн проверить начисления. Их можно найти в разделе моя пенсия. Также онлайн можно подать и документы о начале выплаты какого-либо вида пенсии, если вы хотите поменять его на иной (например, пенсию по инвалидности на пенсию по возрасту), или впервые подаетесь на выплаты. Как ранее сообщал "Телеграф", стабильность выплаты пенсий в Минсоцполитики видят одним из способов борьбы с бедностью.