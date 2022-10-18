Некоторые украинцы могут рассчитывать на доплаты к пенсиям: что придумали и кого это будет касаться

Проект еще не запущен, однако уже известно, кого он коснется

Одна из категорий украинцев может рассчитывать на начисление дополнительных выплат. Речь идет о тех пенсионерах, чьи пенсии очень мизерны. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован и он ждет рассмотрения парламентариев.

Соответствующую информацию озвучила министер соцполитики Украины Оксана Жолнович, отметив, что речь идет о повышении пенсионных выплат малообеспеченным украинцам за счет меценатов. Пока неизвестно, какую дополнительную сумму будут получать пенсионеры и о возможных ограничениях относительно нее.

Министерство отмечает, что для пенсионеров это будет достаточно выгодно, потому что у них будет шанс получать большие выплаты. Неизвестным остается и то, сколько людей реально сгодятся помогать пожилым украинцам, живущим на минимальные доходы. Очевидно, что сумма выплат будет зависеть именно от количества желающих.

"Около 70% от суммы пожертвования конкретному пенсионеру пойдут именно тому, кого выберет меценат по возрасту, размеру дохода и социальному статусу, а 30% перенаправят на общий счет для повышения пенсионных выплат остальным гражданам", — пояснила она.

Жолнович также добавила, что в настоящее время законопроект проходит обязательные этапы рассмотрения в комитетах Верховной Рады, однако, согласно ее ожиданиям, уже довольно скоро его примут.

Ранее "Телеграф" сообщал, что для некоторых категорий украинцев хотят ввести пенсионные выплаты за особые заслуги — о ком идет речь.

Также напомним, что к концу 2022 года пенсионные выплаты увеличатся еще раз.