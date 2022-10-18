Украинцы будут все беднее: в Минсоцполитки рассказали о способе помощи

Все больше украинцев сталкиваются с проблемами с финансами

Украинцы богаче до Нового года и в начале следующего не станут. Всему виной то, что большая часть населения либо потеряла доход, либо его размер уменьшился. Что же касается доходов более чем 10 млн пенсионеров, то они в результате перерасчетов и повышений незначительно увеличатся еще раз с декабря.

О пугающей тенденции к бедности рассказал замминистра соцполитики Украины Виталий Музыченко сообщает "Социальная информационная платформа". Он заявил, что главным обеспечением борьбы с бедностью станет стабильность выплат. Среди них основное — пенсионное обеспечение. Напомним, среди украинских пенсионеров есть те, чей доход в месяц не превышает две тысячи гривен.

Музыченко отметил, что кроме пенсии существуют и программы социальной поддержки, направленные на помощь в сложных жизненных обстоятельствах. Среди планов министерства, о которых "Телеграф" рассказывал ранее — увеличение социальной помощи до уровня не менее трех тысяч гривен, а в некоторых случаях и до 3,7 тысячи гривен. Рассчитывать на такой бонус смогут те, кто действительно нуждается и есть вероятность, что социальная помощь будет выдаваться в индивидуальном порядке. Напомним, социальную помощь вместо пенсии получают те, кто не наработал необходимых лет стажа для назначения минимальной суммы выплаты.

Жить более комфортно и не считать копейки пенсионерам могут помочь и выплаты от международных организаций. Они доступны в разных регионах.