Українці будуть все біднішими: у Мінсоцполітки розповіли про спосіб допомоги

Дедалі більше українців стикаються з проблемами з фінансами

Українці багатші до Нового року та на початку наступного не стануть. В усьому виною те, що більшість населення або втратила дохід, або його розмір зменшився. Що ж до доходів більш ніж 10 млн пенсіонерів, то вони внаслідок перерахунків та підвищень незначно збільшаться ще раз із грудня.

Про лякаючу тенденцію до бідності розповів заступник міністра соцполітики України Віталій Музиченко, повідомляє "Соціальна інформаційна платформа". Він заявив, що головним забезпеченням боротьби із бідністю стане стабільність виплат. Серед них основне – пенсійне забезпечення. Нагадаємо, серед українських пенсіонерів є ті, чий дохід за місяць не перевищує дві тисячі гривень.

Музиченко зазначив, що, крім пенсії, існують і програми соціальної підтримки, спрямовані на допомогу у складних життєвих обставинах. Серед планів міністерства, про які "Телеграф" розповідав раніше — збільшення соціальної допомоги до рівня не менше трьох тисяч гривень, а в деяких випадках і до 3,7 тисячі гривень. Розраховувати на такий бонус зможуть ті, хто справді потребує і є ймовірність, що соціальна допомога видаватиметься в індивідуальному порядку. Нагадаємо, соціальну допомогу замість пенсії отримують ті, хто не напрацював необхідних років стажу для призначення мінімальної суми виплати.

Жити комфортніше і не рахувати копійки пенсіонерам можуть допомогти і виплати від міжнародних організацій. Вони доступні у різних регіонах.