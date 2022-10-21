Чому деяким пенсіонерам можуть відмовити в автоматичному нарахуванні виплат

Механізм автоматичного нарахування пенсій працює далеко не для всіх громадян України

Поки частина пенсіонерів очікує на черговий перерахунок виплат до кінця 2022 року, частина українців лише готується до виходу на пенсію. При цьому більшість із них претендуватиме на щомісячні зарплати від держави відповідно до віку. Однак їх нарахування може не відбутися в автоматичному режимі, якщо людині не вистачить страхового стажу.

Докладніше про це розповідає "Телеграф", посилаючись на видання "На пенсії". Зазначається, що автоматично пенсія відповідно до віку нараховується тим людям, про яких є відомості про стаж, отриманий до 2004 року, у реєстрі застрахованих осіб. Зазвичай переведення інформації із звичайної трудової книжки в електронну здійснюється за запитом роботодавця або самої застрахованої людини.

Якщо після загального підрахунку системою стажу у громадян, які бажають вийти на пенсію, виявиться недостатньо, то пенсію вдасться оформити лише за заявою. Прохання варто подавати через сервісний центр ПФУ або на веб-порталі електронних послуг Фонду.

Наголосимо: якщо додаткових документів з дня досягнення пенсійного віку людиною не надається протягом трьох місяців, то українець автоматично вважається таким, який вирішив отримувати пенсію з пізнішого віку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які документи загалом знадобляться тим людям, які зібралися на пенсію.

Крім цього, ми пояснювали, від яких величин залежить розмір пенсії та її перерахунок.