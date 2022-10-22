Остання виплата: як в Україні отримати допомогу на похорон пенсіонера

Є виняток для надання допомоги на похорон

Частина українських пенсіонерів у жовтні отримують збільшені виплати — зміни торкнулися понад 2,8 млн. пенсіонерів. Але для організації похорону, у разі смерті пенсіонера, цієї суми може виявитися недостатньо, як і заощаджень.

Держава допомагає сім’ям у таку трагічну годину. Як інформує Пенсійний фонд, у разі смерті пенсіонера допомога на похорон виплачується у дворазовому розмірі пенсії померлого тим, хто його поховав.

При цьому якщо це був "військовий" пенсіонер — сума більша — тримісячна пенсія, але не менше п’ятиразового розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Є лише один варіант, у разі якого допомога не виплачується — під час похорону за рахунок держави.

Подати документи на отримання допомоги можна у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду. Для цього потрібні:

документ, що підтверджує особу заявника

заяву про отримання допомоги

документи про смерть пенсіонера (довідка про смерть, витяг з Держреєстру актів цивільного стану про смерть).

Термін, протягом якого можна звернутися за отриманням допомоги на похорон пенсіонера, не обмежений. Раніше "Телеграф" повідомляв, що при досягненні 60 років українцям треба бути уважними — якщо стажу в електронній системі вистачає, то пенсія призначається автоматично. Якщо немає в системі, але є за фактом, треба звернутися до Пенсійного фонду, але термін такого звернення обмежений. Для пенсіонерів, що діють, актуальна інформація — що впливає на суму перерахунку пенсії.