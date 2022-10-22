Последняя выплата: как в Украине получить помощь на похороны пенсионера

Есть исключение для предоставления помощи на похороны

Часть украинских пенсионеров в октябре получают увеличенные выплаты — изменения коснулись более 2,8 млн пенсионеров. Но для организации похорон, в случае смерти пенсионера, этой суммы может оказаться недостаточно, как и имеющихся сбережений.

Государство помогает семьям в такой трагический час. Как информирует Пенсионный фонд, в случае смерти пенсионера помощь на похороны выплачивается в двукратном размере пенсии умершего тем, кто похоронил его.

При этом если это был "военный" пенсионер — сумма больше — трехмесячная пенсия, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Есть только один вариант, в случае которого помощь не выплачивается — при похоронах за счет государства.

Подать документы на получение помощи можно в любом сервисном центре Пенсионного фонда. Для этого нужны:

документ, что подтверждает личность заявителя

заявление про получение помощи

документы про смерть пенсионера (справка о смерти, выписка из Госреестра актов гражданского состояния про смерть).

Срок в течение которого можно обратиться за получением помощи на похороны пенсионера не ограничен. Ранее "Телеграф" сообщал, что при достижении 60 лет украинцам нужно быть внимательными — если стажа в электронной системе хватает, то пенсия назначается автоматически. Если нет в системе, но есть по факту — нужно обратиться в Пенсионный фонд, но срок такого обращения ограничен. Для действующих пенсионеров актуальна информация — что влияет на сумму перерасчета пенсии.