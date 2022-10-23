В Україні пенсію можуть нараховувати автоматично, проте не всім: деталі

Якщо страхового стажу недостатньо, то виплати можуть призначити виключно після подачі заяви

Деяким категоріям українців не потрібно звертатися до Пенсійного Фонду, аби стати на облік для отримання пенсійних виплат по віку, проте є й такі громадяни, яким за відсутності заяви щодо нарахування, пенсійні виплати не виплачуватимуть.

Як пише видання "Радіотек", посилаючись на пресслужбу пенсійного відомства, пенсія за віком може призначатись автоматично, виключно при умові, що у списках реєстру застрахованих громадян є відомості про набутий до 2004 року страховий стаж. (Тобто роботодавець або застрахована особа подала трудову книжку на переведення її в електронний вигляд).

Тим часом, якщо ж страхового стажу вказано недостатньо, то пенсійні виплати призначатимуться згідно із заявою, котру пенсіонер може подати через сервісний центр Пенсійного фонду України або залишити на вебпорталі електронних послуг Пенсійного Фонду України.

Підсумуємо: якщо у системі персоніфікованого обліку відомості про необхідну кількість страхового стажу не вказані – пенсія за віком автоматично призначатися не буде.

Варто також додати, що додаткова документація, котра конкретним громадянином не буде надана упродовж трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, то у ПФУ автоматично вважатимуть, що ця особа виявила бажання отримувати пенсійні виплати пізніше.

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