В Украине пенсию могут начислять автоматически, но не всем: детали

Если страхового стажа недостаточно, то выплаты могут быть назначены исключительно после подачи заявления

Некоторым категориям украинцев не нужно обращаться в Пенсионный Фонд, чтобы стать на учет для получения пенсионных выплат по возрасту, однако есть и такие граждане, которым при отсутствии заявления о начислении, пенсионные выплаты не будут выплачиваться.

Как пишет издание "Радиотек", ссылаясь на прессслужбу пенсионного ведомства, пенсия по возрасту может назначаться автоматически, исключительно при условии, что в списках реестра застрахованных граждан есть сведения о приобретенном до 2004 года страховом стаже. (Т.е. работодатель или застрахованное лицо подал трудовую книжку на перевод ее в электронный вид).

Между тем, если же страховой стаж указан недостаточно, то пенсионные выплаты будут назначаться согласно заявлению, которое пенсионер может подать через сервисный центр Пенсионного фонда Украины или оставить на вебпортале электронных услуг Пенсионного Фонда Украины.

Подытожим: если в системе персонифицированного учета сведения о необходимом количестве страхового стажа не указаны – пенсия по возрасту автоматически назначаться не будет.

Следует также добавить, что дополнительная документация, которая конкретным гражданином не будет предоставлена в течение трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, в ПФУ автоматически сочтут, что это лицо изъявило желание получать пенсионные выплаты позже.

Ранее "Телеграф" сообщал, кому в Украине достаются самые большие пенсии и сколько таких людей живет в стране в целом.

Также напомним, как украинцам получить деньги на похороны пожилого человека.