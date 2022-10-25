Пенсия для заробитчан и не только: кто имеет право на добровольное накопление пенсии самостоятельно

Претендовать на пенсию сможет человек, не работавший в стандартной системе трудовых отношений

Кроме стандартной ситуации — человек работает, за него платят ЕСВ или он сам вносит налог как представитель бизнеса и после — выходит на пенсию в нужное количество лет, есть и другие возможности. В Украине предусмотрена возможность участвовать в системе обязательного госстрахования добровольно, по сути покупая себе стаж за налог.

Как отмечают в Пенсионном фонде, право на такое участие имеет ограниченный круг лиц. Добровольно платить ЕСВ могут жители сельской местности, которые живут за счет подсобного хозяйства и другие категории граждан.

Кто может платить ЕСВ для накопления пенсии добровольно:

члены индивидуального сельского хозяйства, если они не принадлежат к лицам, подлежащим страхованию,

украинцы старше 16 лет, не состоящие в трудовых отношениях и не принадлежащие к платильщикам ЕСВ,

иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие или работающие в Украине,

граждане Украины, работающие или постоянно проживающие за пределами Украины, если иное не установлено международными договорами.

Для того чтобы участвовать в системе обязательного социального страхования добровольно, нужно заключить договор в Государственной фискальной службе Украины. Как ранее писал "Телеграф", при нехватке стажа — если его меньше 15 лет, человек на пенсию претендовать не может, а только на социальное пособие. Что до цены — то месяц стажа обойдется в более чем 1400 грн, а если докупать стаж в прошлом, если его не хватает, и того дороже. В будущем планируют облегчить процедуру, добавив опцию договора пенсионного страхования в "Дию" и на портал ПФУ.