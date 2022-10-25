Військова пенсія за вислугою років: хто має право на неї і що для цього потрібно

Хто має право отримувати військові пенсії з вислуги років

В Україні частина людей можуть піти на пенсію достроково, хоча для цього доведеться відповідати деяким критеріям. Наприклад, до них належать люди, які розраховують на отримання військової пенсії.

Як повідомляє сайт "На пенсії", в українському законодавстві передбачено дострокову пенсію для військовослужбовців, однак і з цим є низка нюансів, про які варто пам’ятати.

Так у разі наявності 20 і більше років чистої військової вислуги людина може піти на пенсію незалежно від її віку. Втім, якщо стаж змішаний, то потрібно дослужитися хоча б до 45 років.

Для виходу на відпочинок у 45 років необхідно відповідати одному з наступних критеріїв:

мати хоча б 20 років чистої вислуги;

мати 12,5 років вислуги із 25 років загального стажу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які документи загалом знадобляться тим людям, які зібралися на пенсію. Крім цього, ми пояснювали, від чого залежить розмір пенсії та її перерахунок.