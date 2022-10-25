Отримання допомоги в розмірі 10 пенсій: хто з українців має на неї право

Такі виплати можна отримати тільки один раз

В Україні, аби покращити фінансовий стан пенсіонерів, уряд часто анонсує різноманітні надбавки. Зокрема, деякі з громадян можуть отримати одноразову допомогу в розмірі 10 пенсій, але лише за певних умов.

Про це пише українське видання "На пенсії". Як зазначається, особа має відповідати певній низці умов. Тобто отримати таку додаткову виплату мають право:

особи, яким, починаючи з 1 жовтня 2011 року, було призначено пенсію за віком відповідно до Закону №1058;

особи, які в день досягнення пенсійного віку працювали в закладах та установах державної чи комунальної форми власності на посадах, які дають право на призначення пенсії за вислугу років;

особи, які здобули повний страховий стаж на таких посадах (для чоловіків це 35 років, для жінок це 30 років);

особи, які до цього не отримували жодного з видів пенсій (тобто особи, які отримували пенсію раніше і за певних причин перестали отримувати її або право на зазначену грошову допомогу втратили).

Тож орган Пенсійного фонду України виплачує допомогу в розмірі десяти місячних пенсій коштом державного бюджету одночасно з першою виплатою пенсії, призначеної за віком. Для визначення розміру грошової допомоги враховується місячний розмір пенсії, обчислений згідно за статтями 27 і 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", станом на день її призначення.

У першу чергу на таку виплату мають право працівники освіти, які виходять на заслужений відпочинок за віком. До вислуги років враховується робота. Серед таких претендентів — працівники загальноосвітніх, дошкільних і позашкільник навчальних закладів: вихователі, вчителі, викладачі, директори, музичні керівники, художні керівники, керівники, завідувачі.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, міністр соцполітики України Оксана Жолнович розповіла, хто може отримати підвищення соціальних пенсій з 1 грудня.