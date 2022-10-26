Большой стаж но мизерная пенсия: эксперт объяснил, что не так делают украинцы

Прежде всего, стоит позаботиться о документах, подтверждающих страховой стаж

Вышедшие на пенсию пенсионеры часто жалуются на слишком низкий размер назначенных им выплат несмотря на то, что у них есть большой страховой стаж и опыт на "вредной" работе. Такие ситуации могут возникать потому, что сами пенсионеры допускают существенные ошибки при подаче документов.

Как передает издание "На пенсии", на это обратил внимание независимый пенсионный консультант Сергей Коробкин. К нему обратился 54-летний пенсионер, у которого вторая группа инвалидности, а за плечами у него три образования, несколько лет службы в армии, работа в реанимации с ядовитыми реактивами. Мужчине назначили пенсию в размере 3100 гривен.

Пенсионный консультант говорит, что обучение в институте и служба в армии действительно учитывается при расчете пенсии, однако продолжение обучения уже во время работы — нет. Кроме того, на размер пенсии влияет дополнительный стаж — по закону, при расчете пенсии по инвалидности в стаж условно засчитывается период со дня установления инвалидности до дня достижения пенсионного возраста. Но если человек с инвалидностью продолжает работать, то стаж не удваивается.

Работа с вредными веществами может идти в стаж в двойном размере, но для этого нужно предоставлять справку с места работы, подтверждающую специфику работы.

Специалист резюмировал, что крайне важно при выходе на пенсию подавать в ПФУ исчерпывающее количество документов об особенностях работы, чтобы выплату посчитали правильно.

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