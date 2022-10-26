Великий стаж але мізерна пенсія: експерт пояснив, що не так роблять українці

Перш за все, варто подбати про документи, які б підтверджували страховий стаж

Пенсіонери, які тільки вийшли на пенсію, часто скаржаться на занадто низький розмір призначених їм виплат попри те, що вони мають великий страховий стаж та навіть працювали на "шкідливій" роботі. Такі ситуації можуть виникати тому, що самі пенсіонери допускають суттєвих помилок при подачі документів.

Як передає видання "На пенсії", на це звернув увагу незалежний пенсійний консультант Сергій Коробкін. До нього звернувся 54-річний пенсіонер, який має другу групу інвалідності, а за плечима у нього три освіти, кілька років служби в армії, робота в реанімації з отруйними реактивами. Чоловікові призначили пенсію у розмірі 3100 гривень.

Пенсійний консультант каже, що навчання в інституті та служба в армії дійсно враховується під час розрахунку пенсії, однак продовження навчання вже під час роботи — ні. Крім того, на розмір пенсії впливає додатковий стаж — за законом, при розрахунку пенсії за інвалідністю до стажу умовно зараховується період від дня встановлення інвалідності до дня досягнення пенсійного віку. Але, якщо людина з інвалідністю продовжує працювати, то стаж не подвоюється.

Робота зі шкідливими речовинами може йти у стаж у подвійному розмірі, але для цього треба надавати довідку з місця роботи, яка б підтверджувала специфіку роботи.

Фахівець резюмував, що вкрай важливо при виході на пенсію подавати до ПФУ вичерпну кількість документів про особливості роботи, аби виплату порахували правильно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто з українців може претендувати на отримання пенсії навіть за відсутності страхового стажу.