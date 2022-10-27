Підвищити собі пенсію на 54%: хто і за яких умов може це зробити

Розмір надбавки залежить від страхового стажу

Після жовтневого підвищення пенсій велика категорія пенсіонерів тепер отримують вищі державні виплати, але для багатьох вони залишаються критично малими. Слід знати, що є шляхи для того, аби самостійно збільшити собі пенсію аж на 54%.

Про це розповіли в українському виданні "На пенсії". Як зазначається, ті, хто після досягнення 60 років та за наявності необхідної кількості стажу ухвалили рішення відмовитися від пенсії та продовжувати працювати, при виході на пенсію будуть мати надбавку за наднормативний стаж.

Тобто згідно зі статтею 29 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", за пізнішого призначення пенсії її основний розмір збільшується:

на 0,5% за кожен повний місяць страхового стажу з наступного місяця після досягнення пенсійного віку при відстроченні виходу на пенсію на строк до п’яти років ;

; на 0,75% за кожен повний місяць страхового стажу з наступного місяця після досягнення пенсійного віку, якщо відстрочка становить понад п’ять років.

За неповний місяць додаткового страхового стажу підвищення пенсії не передбачається, воно просто не буде враховуватися. Підсумовуючи, відстрочення пенсії на 1 рік дає збільшення до пенсії у розмірі 6%, на 2 роки — 12%. Якщо відстрочка, наприклад, на 6 років (тобто понад 5 років), то розмір пенсії зросте на 54% порівняно з тим, який міг би бути без додаткового стажу.

Якщо є можливість попрацювати після досягнення пенсійного віку ще більше п'яти років, то пенсія справді суттєво зросте. Однак слід враховувати стан свого здоров'я і шанс на офіційне працевлаштування.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, пенсійний консультант Сергій Коробкін розповів, чому українці з великим страховим стажем отримають маленькій пенсійні виплати.