Пенсии в октябре более выплачиваться не будут: в чем причина

Выплаты пенсий в октябре практически завершены

В Пенсионном фонде Украины сообщили, что финансирование пенсионных выплат за октябрь было завершено в полном объеме.

Как сообщает пресс-служба ПФУ, на выплаты было выделено 50,6 млрд гривен. Из них 9,6 млрд выделены на выплату через отделения "Укрпочты", а еще 41 миллиард выплачен через уполномоченные банки.

"Уполномоченными банками зачислены на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм. По сообщению АО "Укрпочта", на 24 октября доставлено 90,2% профинансированных сумм", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что за месяц Пенсионный фонд оказал более 562 тысяч услуг пенсионерам, обратившихся к территориальным отделениям ведомства. Из них 38 тысяч 25 октября.

Как сообщалось ранее, заместитель министра социальной политики Дарья Марчак рассказал, что расходы Пенсионного фонда на следующий год являются одним из приоритетов бюджета, а потому даже несмотря на трудности с бюджетом деньги пенсионерам будут выплачиваться вовремя.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие документы в целом понадобятся тем людям, которые собрались на пенсию. Помимо этого мы объясняли, от чего зависит размер пенсии и ее перерасчет.