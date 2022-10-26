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Пенсії у жовтні більше виплачуватись не будуть: у чому причина

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Пенсія Новина оновлена 26 жовтня 2022, 22:52
Пенсія. Фото Зеркало недели

Виплати пенсій у жовтні практично завершено

У Пенсійному фонді України повідомили, що фінансування пенсійних виплат за жовтень було завершено у повному обсязі.

Як повідомляє пресслужба ПФУ, на виплати було виділено 50,6 млрд гривень. З них 9,6 млрд виділено на виплату через відділення "Укрпошти", а ще 41 мільярд виплачено через уповноважені банки.

"Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум. За повідомленням АТ "Укрпошта", на 24 жовтня доставлено 90,2% профінансованих сум", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за місяць Пенсійний фонд надав понад 562 тисячі послуг пенсіонерам, які звернулися до територіальних відділень відомства. З них 38 тисяч 25 жовтня.

Як повідомлялося раніше, заступник міністра соціальної політики Дар’я Марчак розповів, що витрати Пенсійного фонду на наступний рік є одним із пріоритетів бюджету, а тому навіть попри труднощі з бюджетом, гроші пенсіонерам виплачуватимуть вчасно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які документи загалом знадобляться тим людям, які зібралися на пенсію. Крім цього, ми пояснювали, від чого залежить розмір пенсії та її перерахунок.

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