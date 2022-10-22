На пенсии хватит? Сколько Украина выделила денег на соцвыплаты в 2023 году

Социальные выплаты являются одним из приоритетов бюджета

Несмотря на продолжающееся военное вторжение россии в Украину и проблемы с бюджетом, деньги на социальные выплаты правительство найдет.

Как рассказала в эфире единого марафона новостей заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, расходы Пенсионного фонда на следующий год являются одним из приоритетов бюджета.

По ее словам, социальный бюджет на следующий год составит 408 миллиардов гривен, из которых больше половины (233 млрд) составляют расходы на пенсии.

Общие расходы возрастут на 5,4%, что не перекроет темпов инфляции, но больше государство себе в военное время позволить не может.

"Главное — обеспечить постоянное финансирование граждан, для которых государственная поддержка является единственным источником финансирования, это, в частности, пенсионеры", — сказала она.

При этом Марчак напомнила, что в декабре будет повышен прожиточный минимум, что приведет к повышению выплат в 2023 году.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие документы в целом понадобятся тем людям, которые собрались на пенсию. Помимо этого мы объясняли, от чего зависит размер пенсии и ее перерасчет.