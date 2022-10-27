Пенсія за віком: як її правильно прорахувати

Як самостійно розрахувати розмір своєї пенсії

До одного із сервісних центрів Пенсійного фонду України за призначенням пенсії за віком звернувся чоловік, якому у вересні виповнилося 60 років. Він має 35 років страхового стажу. На його прикладі Пенсійний фонд України нагадав українцям, як правильно розрахувати розмір пенсії за віком.

Розмір пенсії залежить від тривалості страхового стажу людини, розміру отриманого заробітку, з якого було сплачено страхові внески. Іншими словами, пенсія – це заробітна плата, помножена на страховий стаж.

ПФУ/скриншот Facebook

Тривалість страхового стажу та розмір заробітної плати враховується через коефіцієнт страхового стажу, а також заробітку. Коефіцієнт страхового стажу визначається за формулою, наведеною у статті 25 Закону України про пенсійне забезпечення.

ПФУ/скриншот Facebook

На прикладі 60-річного чоловіка, який має 35 років стажу, ПФУ навів приклад, як правильно обчислити розмір його пенсії за віком. Так, 35 років страхового стажу – це 420 місяців страхового стажу. Виходить, що індивідуальний коефіцієнт страхового стажу для чоловіка становитиме 0,35.

ПФУ/скриншот Facebook

Зазначається, що людина може самостійно вибрати варіант, за яким прораховуватиметься її пенсія:

для обчислення пенсії громадянина враховуватиметься зарплата за всі періоди страхового стажу з 1 липня 2000 року (за даними реєстру застрахованих осіб державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування);

враховуватиметься зарплата за 60 календарних місяців поспіль з 30 червня 2000 року (за довідкою про заробітну плату) та за всі періоди страхового стажу з 1 липня 2000 року за даними реєстру застрахованих осіб.

ПФУ/скриншот Facebook

ПФУ/скриншот Facebook

Місячний коефіцієнт заробітної плати обчислюється шляхом співвідношення суми заробітної плати застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески за цей місяць та середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески за цей же місяць.

ПФУ/скриншот Facebook

ПФУ/ скріншот Facebook

Оскільки чоловік звернувся до ПФУ у 2022 році, то при прорахунку заробітку буде застосовано усереднений показник заробітної плати в Україні з 2019 р. до 2021 р. — 10 846 грн.

ПФУ/скриншот Facebook

Тепер можна проводити розрахунок пенсії.

ПФУ/скриншот Facebook

Виходячи з розрахунків, розмір пенсії чоловіка становитиме 8 904,44 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, хто і за яких умов може підвищити собі пенсію.

Також портал "Телеграф" писав про те, що пенсії у жовтні більше виплачуватись не будуть. Названо причини.