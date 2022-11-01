Часть украинцев полностью потеряет пенсии: кто и по какой причине

Начисление выплат зависит от места жительства пенсионера

Многие украинские граждане выехали за границу с началом полномасштабной войны. Некоторые из них совсем не планируют возвращаться. При выезде пенсионера в другую страну на постоянное место жительства выплата пенсии прекращается.

Об этом рассказала специалист Пенсионного фонда Украины Надежда Юрчишина в комментарии изданию "Сельский вестник". По ее словам, это не касается тех, кто выехал за границу под временную защиту и планирует вернуться в Украину.

"Оформлением выезда на постоянное место жительства занимается миграционная служба — она сообщает Пенсионному фонду о лицах, оформивших такой выезд, и начисление пенсии прекращается", — рассказала Юрчишина.

Кроме того, она отметила, что пенсионер также может и сам подать в Пенсионный фонд заявление и документы о выезде на постоянное место жительства за границу и получить пенсию за 6 месяцев, считая с месяца, следующего за месяцем снятия с учета по месту постоянного жительства.. Это предусмотрено статьей 51 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном обеспечении".

Как сообщал "Телеграф" ранее, украинцам рассказали, кого коснется плановое повышение пенсионных выплат в декабре и на сколько эти выплаты вырастут.