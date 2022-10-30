Работать или нет: пенсионерам рассказали о выгоде для пенсии
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Более поздний выход на пенсию означает использование большего коэффициента средней зарплаты
Многие украинские пенсионеры отработав всю жизнь начинают получать очень маленькую пенсию. Чтобы компенсировать это, часть из них продолжает работать — по данным Пенсионного фонда работает 2,7 млн пенсионеров из чуть более 10 млн. Их пенсия при этом в среднем на 220 грн больше, чем у тех кто не работает.
Социальная информационная платформа поясняет, что это связано с тем, что пенсионеры, которые работают чаще всего люди, получившие статус недавно. Чем позже человек выходит на пенсию — тем более высокий показатель средней зарплаты по стране используют при расчете выплат.
Согласно фактами, средняя пенсия работающего пенсионера в Украине — 4759, 2 грн. Отметим, что при повышении минимальной зарплаты или прожиточного минимума работающим пенсионерам выплаты не повышаются. Одно из таких запланировано уже в декабре — прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц повысят на 66 грн, соответственно на столько увеличится минимальная пенсия, а максимальная — вырастет на 660 грн. На 2023 год подобных повышений в бюджет не заложено — ожидается только индексация.