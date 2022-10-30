Работать или нет: пенсионерам рассказали о выгоде для пенсии

Более поздний выход на пенсию означает использование большего коэффициента средней зарплаты

Многие украинские пенсионеры отработав всю жизнь начинают получать очень маленькую пенсию. Чтобы компенсировать это, часть из них продолжает работать — по данным Пенсионного фонда работает 2,7 млн пенсионеров из чуть более 10 млн. Их пенсия при этом в среднем на 220 грн больше, чем у тех кто не работает.

Социальная информационная платформа поясняет, что это связано с тем, что пенсионеры, которые работают чаще всего люди, получившие статус недавно. Чем позже человек выходит на пенсию — тем более высокий показатель средней зарплаты по стране используют при расчете выплат.

Согласно фактами, средняя пенсия работающего пенсионера в Украине — 4759, 2 грн. Отметим, что при повышении минимальной зарплаты или прожиточного минимума работающим пенсионерам выплаты не повышаются. Одно из таких запланировано уже в декабре — прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц повысят на 66 грн, соответственно на столько увеличится минимальная пенсия, а максимальная — вырастет на 660 грн. На 2023 год подобных повышений в бюджет не заложено — ожидается только индексация.