Украинцы с опытом работы за границей: кому из них засчитывается стаж в пенсию

Любой случай в данной ситуации рассматривается отдельно

Многие украинцы могут годами работать за границей и приобретать там свой страховой стаж. Например, в Польше или определенном другом государстве. Однако следует знать, что не в каждой стране работа может повлиять на будущую пенсию человека в Украине.

Об этом рассказала специалист Пенсионного фонда Украины Надежда Юрчишина в комментарии изданию "Сельский вестник". По ее словам, от каждой конкретной страны зависит, возможно ли внести страховой стаж для получения пенсии, ведь есть страны, с которыми Украина заключала соответствующие соглашения, а есть те, с которыми нет.

К примеру, Юрчишина вспомнила о Германии. С этой страной Украина не имеет общего соглашения, а значит, работа там абсолютно не повлияет на определение права на назначение пенсии в Украине. В Польше ситуация немного отличается. Если стажа, полученного в Украине, достаточно, чтобы назначить пенсию, то период работы в Польше не влияет на пенсионное обеспечение человека.

Также если рассмотреть такую страну как Чехия, то там дела обстоят еще лучше. Трудоустройство в Чехии суммируется равнозначно с тем стажем, приобретенным в Украине. По достижении 65 лет можно рассчитывать на назначение пенсии при наличии не менее 15 лет суммарного стажа.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Пенсионном фонде рассказали, почему больше не будут выплачиваться пенсии в октябре после повышения большой категории граждан.