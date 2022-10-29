Українці з досвідом роботи за кордоном: кому з них зараховується стаж у пенсію

Будь-який випадок у цій ситуації розглядається окремо

Багато українців можуть роками працювати за кордоном і набувати там свій страховий стаж. Наприклад, у Польщі або певній іншій державі. Однак слід знати, що не в кожній країні робота може вплинути на майбутню пенсію особи в Україні.

Про це розповіла спеціалістка Пенсійного фонду України Надія Юрчишина в коментарі виданню "Сільський вісник". За її словами, від кожної конкретної країни залежить, чи можливо зарахувати страховий стаж для набуття пенсії, адже є країни, з якими Україна укладала відповідні угоди, а є ті, з якими ні.

Наприклад, Юрчишина згадала про Німеччину. З цією країною Україна не має спільної угоди, а отже робота там абсолютно не вплине на визначення права на призначення пенсії в Україні. У Польщі ситуація трохи відрізняється. Якщо стажу, який був отриманий в Україні вистачає, щоб призначити пенсію, то період роботи у Польщі не впливає на пенсійне забезпечення людини.

Також якщо роздивитися таку країна як Чехія, то там справа ще краща. Працевлаштування в Чехії сумується рівнозначно з тим стажем, який був набутий в Україні. Після досягнення 65 років можна розраховувати на призначення пенсії за наявності щонайменше 15 років сумарного стажу.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Пенсійному фонді розповіли, чому більше не будуть виплачувтаи пенсії у жовтні після підвищення великій категорії громадян.