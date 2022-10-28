Деяким пенсіонерам збільшать виплати в грудні: кого це стосується

Цього року ця надбавка передбачається останньою

Після надбавок великій категорії пенсіонерів у жовтні, на цьому приводи для радості цього року не закінчуються. З 1 грудня пенсії знову зростуть, так як перерахується прожитковий мінімум для непрацездатних.

Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду України з посиланням на державний бюджет, який затверджений на 2022 рік. Як зазначається, після підвищення мінімальну пенсію збільшать на 66 грн, а максимальну – аж на 660 грн. Тобто сам прожитковий мінімум зросте з 2027 до 2093 грн. Таким чином:

мінімальна пенсія збільшиться на 3,5% – до 2093 грн;

максимальна пенсія збільшиться з 20 270 до 20 930 грн.

Однак потрябно розуміти, що підвищення стосуватиметься не всіх. Лише три категорії зможуть очікувати гарних новин:

ті, хто за формулою заробляли на пенсію, розмір якої менший за мінімальну. Тобто вони отримують мінімальну пенсію, а збільшення отримують разом із підвищенням прожиткового мінімуму;

ті, хто отримують максимальну виплату. Йдеться про українців, які отримували високі зарплати або їхні виплати порахували за спеціальною формулою. Вони можуть отримувати не більше ніж 10 прожиткових мінімумів. З початком грудня це на 660 грн більше;

ті, хто мають великий стаж. За кожен рік стажу понаднорми збільшення у розмірі 1% прожиткового мінімуму. До грудня це 20,27 грн, а після грудня – 20,93 грн;

Як повідомляв "Телеграф" раніше, пенсійний консультант Сергій Коробкін розповів, чому пенсіонери, які мають величезний страховий стаж, отримують мізерні пенсії і як це змінити.