Деяким пенсіонерам збільшать виплати в грудні: кого це стосується
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Цього року ця надбавка передбачається останньою
Після надбавок великій категорії пенсіонерів у жовтні, на цьому приводи для радості цього року не закінчуються. З 1 грудня пенсії знову зростуть, так як перерахується прожитковий мінімум для непрацездатних.
Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду України з посиланням на державний бюджет, який затверджений на 2022 рік. Як зазначається, після підвищення мінімальну пенсію збільшать на 66 грн, а максимальну – аж на 660 грн. Тобто сам прожитковий мінімум зросте з 2027 до 2093 грн. Таким чином:
- мінімальна пенсія збільшиться на 3,5% – до 2093 грн;
- максимальна пенсія збільшиться з 20 270 до 20 930 грн.
Однак потрябно розуміти, що підвищення стосуватиметься не всіх. Лише три категорії зможуть очікувати гарних новин:
- ті, хто за формулою заробляли на пенсію, розмір якої менший за мінімальну. Тобто вони отримують мінімальну пенсію, а збільшення отримують разом із підвищенням прожиткового мінімуму;
- ті, хто отримують максимальну виплату. Йдеться про українців, які отримували високі зарплати або їхні виплати порахували за спеціальною формулою. Вони можуть отримувати не більше ніж 10 прожиткових мінімумів. З початком грудня це на 660 грн більше;
- ті, хто мають великий стаж. За кожен рік стажу понаднорми збільшення у розмірі 1% прожиткового мінімуму. До грудня це 20,27 грн, а після грудня – 20,93 грн;
Як повідомляв "Телеграф" раніше, пенсійний консультант Сергій Коробкін розповів, чому пенсіонери, які мають величезний страховий стаж, отримують мізерні пенсії і як це змінити.