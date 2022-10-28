Достроковий вихід на пенсію: яка ще категорія українців має на це право

Час їхнього виходу на пенсію залежить від строку певної діяльності

Крім учасників бойових дій, в Україні є ще одна категорія осіб, яка може вийти достроково на пенсію і отримувати державні виплати. Це ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС. Деякі з них можуть піти на відпочинок навіть на 8 років раніше стандартного терміну.

Про це повідомило українське видання "На пенсії". Як зазначається, згідно зі ст. 55 Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи", участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС дає право на зниження пенсійного віку. Серед таких осіб:

ті, хто працювали в зоні відчуження з моменту аварії до 1 липня 1986 незалежно від кількості робочих днів, а з 1 липня 1986 до 31 грудня 1986 не менше п’яти календарних днів, мають право на зниження;

ті, хто працювали в 1987 році в зоні відчуження не менш 14 календарних днів — на 8 років;

ті, хто працювали з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року в зоні відчуження від одного до п’яти календарних днів, у 1987 року — від 10 до 14 календарних днів, в санітарній обробці та дезактивації техніки або їх будівництві не менш 14 календарних днів у 1986 року — на 5 років.

До того ж для громадян, які постраждали внаслідок катастрофи, український уряд підвищив розмір пенсії. Згідно зі змінами, тепер щомісячні виплати таким людям повністю залежать від розміру зарплатні, пенсії тощо. Розміри пенсійних виплат по інвалідності, що настала через каліцтво або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими:

для І групи інвалідності — 6000 грн;

для ІІ групи — 4800 грн;

для ІІІ групи — 3700 грн;

для дітей з інвалідністю — 3700 грн.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у ПФУ повідомили, чи будуть планові підвищення пенсійних виплат у листопаді 2022 року.