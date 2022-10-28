Досрочный выход на пенсию: какая еще категория украинцев имеет на это право

Время выхода на пенсию зависит от срока определенной деятельности.

Кроме участников боевых действий, в Украине еще одна категория лиц, которая может выйти досрочно на пенсию и получать государственные выплаты. Это ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС. Некоторые из них могут уйти на отдых даже на 8 лет раньше стандартного срока.

Об этом сообщило украинское издание "На пенсии". Как отмечается, согласно ст. 55 Закона Украины "О статусе и социальной защите пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы граждан" участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС дает право на снижение пенсионного возраста. Среди таких лиц:

те, кто работали в зоне отчуждения с момента аварии до 1 июля 1986 г. независимо от количества рабочих дней, а с 1 июля 1986 г. до 31 декабря 1986 г. не менее пяти календарных дней, имеют право на снижение;

работавшие в 1987 году в зоне отчуждения не менее 14 календарных дней — на 8 лет;

работавшие с 1 июля 1986 года по 31 декабря 1986 года в зоне отчуждения от одного до пяти календарных дней, в 1987 году — от 10 до 14 календарных дней, в санитарной обработке и дезактивации техники или их строительстве не менее 14 календарных дней дней в 1986 году — на 5 лет.

К тому же для граждан, пострадавших в результате катастрофы, украинское правительство повысило размер пенсии. Согласно изменениям, теперь ежемесячные выплаты таким людям полностью зависят от размера зарплаты, пенсии и т.п. Размеры пенсионных выплат по инвалидности, наступившей из-за увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут быть ниже:

для I группы инвалидности — 6000 грн;

для ІІ группы — 4800 грн;

для ІІІ группы — 3700 грн;

для детей с инвалидностью — 3700 грн.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в ПФУ сообщили, будут ли плановые повышения пенсионных выплат в ноябре 2022 года.