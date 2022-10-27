Повышение пенсий в ноябре: кому и на сколько могут увеличить выплаты

Планового повышения пенсий на ноябрь не запланировано, но некоторые пенсионеры могут с этим вопросом обратиться

Значительной части украинских пенсионеров с 1 октября повысили размер выплат, кроме того, был увеличен уровень минимальной заработной платы. В ноябре этого года на повышение социальных выплат могут рассчитывать только те украинцы, которым они автоматически не были пересчитаны.

Как передает издание "На пенсии", такие лица могут обратиться в представительства Пенсионного фонда Украины с просьбой о перерасчете пенсий и получить полагающуюся им доплату.

Так, право на повышение пенсии с 1 октября имели следующие категории пенсионеров:

те, кто достиг возраста в 65 лет и старше;

имеют необходимый страховой стаж (от 30 и 35 лет для женщин и мужчин соответственно);

лица от 70 до 75 лет;

пенсионеры с "военными пенсиями";

пенсионеры с инвалидностью

Пенсионеры в возрасте 70+ с 1 октября должны были получить доплату в размере 300 гривен, "военные пенсии" и пенсии по инвалидности также должны были возрасти — в зависимости от звания, группы, возраста их размеры установили на уровне от 4396 гривен до 6532 гривен.

Если за октябрь названные категории пенсионеров не получили надбавок к выплатам, то они в ноябре могут обратиться с заявлением и документом, удостоверяющим право на надбавки, в Пенсионный фонд и получить дополнительные выплаты.

Ранее "Телеграф" сообщал, кому ожидать повышения пенсий с 1 декабря.