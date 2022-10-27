Повышение пенсий в ноябре: кому и на сколько могут увеличить выплаты
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Планового повышения пенсий на ноябрь не запланировано, но некоторые пенсионеры могут с этим вопросом обратиться
Значительной части украинских пенсионеров с 1 октября повысили размер выплат, кроме того, был увеличен уровень минимальной заработной платы. В ноябре этого года на повышение социальных выплат могут рассчитывать только те украинцы, которым они автоматически не были пересчитаны.
Как передает издание "На пенсии", такие лица могут обратиться в представительства Пенсионного фонда Украины с просьбой о перерасчете пенсий и получить полагающуюся им доплату.
Так, право на повышение пенсии с 1 октября имели следующие категории пенсионеров:
- те, кто достиг возраста в 65 лет и старше;
- имеют необходимый страховой стаж (от 30 и 35 лет для женщин и мужчин соответственно);
- лица от 70 до 75 лет;
- пенсионеры с "военными пенсиями";
- пенсионеры с инвалидностью
Пенсионеры в возрасте 70+ с 1 октября должны были получить доплату в размере 300 гривен, "военные пенсии" и пенсии по инвалидности также должны были возрасти — в зависимости от звания, группы, возраста их размеры установили на уровне от 4396 гривен до 6532 гривен.
Если за октябрь названные категории пенсионеров не получили надбавок к выплатам, то они в ноябре могут обратиться с заявлением и документом, удостоверяющим право на надбавки, в Пенсионный фонд и получить дополнительные выплаты.
Ранее "Телеграф" сообщал, кому ожидать повышения пенсий с 1 декабря.